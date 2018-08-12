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Сампдория - Витербесе

12.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 1/64 финала Сампдория - Витербесе
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