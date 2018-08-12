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Брешиа - Новара

12.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Брешиа, стадион Марио Ригамонти Италия. Кубок, 1/32 финала Брешиа - Новара
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