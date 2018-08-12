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Катания - Верона

12.08.2018, Воскресенье, 21:00 мск Катания, стадион Анджело Массимино Италия. Кубок, 1/32 финала Катания - Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 14:30 Верона 4:0 Катания
16 тур
14 декабря, суббота 23:45 Катания 0:0 Верона
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