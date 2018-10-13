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Расписание матчей
Армения - Гибралтар
Армения - Гибралтар: обзор матча 13 октября 2018
Армения
13.10.2018, суббота, 19:00
, группа D4, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гибралтар
Матч
Статистика
Личные встречи
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Протокол Армения - Гибралтар
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Армения - Гибралтар
2
4
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0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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