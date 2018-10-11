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Расписание матчей
Фарерские острова - Азербайджан
Фарерские острова - Азербайджан: обзор матча 11 октября 2018
Фарерские острова
11.10.2018, четверг, 21:45
, группа D3, 3 тур
0 : 3
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Азербайджан
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Фарерские острова - Азербайджан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
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Информация о матче
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