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Финляндия - Эстония

11.09.2018, Вторник, 21:45 мск Хельсинки, стадион Олимпик Стэдиум , 2 тур Финляндия - Эстония
Товарищеские матчи. Сборные 2015

9 июня, вторник 19:00 Финляндия 0:2 Эстония
Товарищеские матчи. Сборные 2012

1 июня, пятница 21:30 Эстония 1:2 Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

21 мая, пятница 20:00 Эстония 2:0 Финляндия
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