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Босния и Герцеговина - Австрия

11.09.2018, Вторник, 21:45 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель , 2 тур Босния и Герцеговина - Австрия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

31 марта, вторник 21:30 Австрия 1:1 Босния и Герцеговина
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