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Эстония - Греция

08.09.2018, Суббота, 21:45 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 , 1 тур Эстония - Греция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа H
7 тур
31 августа, четверг 21:45 Греция 0:0 Эстония
3 тур
10 октября, понедельник 21:45 Эстония 0:2 Греция
Группа C2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эстония 6 1 1 4 4:8 -4 4
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