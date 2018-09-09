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Северная Ирландия - Босния и Герцеговина

08.09.2018, Суббота, 16:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 , 1 тур Северная Ирландия - Босния и Герцеговина
Группа B3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Северная Ирландия 4 0 0 4 2:7 -5 0
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