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Словения - Болгария

06.09.2018, Четверг, 21:45 мск , 1 тур Словения - Болгария
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
18 тур
21 ноября, среда 20:00 Словения 0:2 Болгария
3 тур
6 сентября, среда 21:00 Болгария 3:0 Словения
Группа C3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Словения 6 0 3 3 5:8 -3 3
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