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Норвегия - Кипр

06.09.2018, Четверг, 21:45 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум , 1 тур Норвегия - Кипр
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа E

6 сентября, пятница 21:00 Норвегия 2:0 Кипр

16 октября, вторник 22:00 Кипр 1:3 Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа H
12 тур
11 октября, вторник 22:15 Норвегия 3:1 Кипр
3 тур
8 октября, пятница 22:00 Кипр 1:2 Норвегия
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