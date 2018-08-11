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Нефтехимик - Носта

11.08.2018, Суббота, 17:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 4 тур Нефтехимик - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
15 тур
21 октября, суббота 14:00 Нефтехимик 0:1 Носта
3 тур
3 августа, четверг 16:00 Носта 2:0 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
22 тур
2 мая, понедельник 16:00 Носта 1:2 Нефтехимик
12 тур
27 сентября, воскресенье 15:00 Нефтехимик 3:0 Носта
4 тур
10 августа, понедельник 16:30 Носта 1:6 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
26 тур
30 мая, суббота 16:00 Носта 1:1 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
28 октября, вторник 15:00 Носта 1:0 Нефтехимик
8 тур
3 сентября, среда 18:00 Нефтехимик 2:0 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 15:00 Носта 0:0 Нефтехимик
14 тур
13 июля, среда 18:00 Нефтехимик 6:1 Носта
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Носта 1:3 Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Нефтехимик 4:1 Носта
7 тур
10 июня, четверг 16:00 Носта 2:4 Нефтехимик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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