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Дружба - СКА

11.08.2018, Суббота, 19:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур Дружба - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 СКА 0:1 Дружба
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Дружба 0:4 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Дружба 0:2 СКА
10 тур
2 октября, воскресенье 15:30 СКА 1:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Дружба 0:1 СКА
6 тур
22 августа, суббота 17:00 СКА 4:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Дружба 3:0 СКА
9 тур
3 сентября, понедельник 17:30 СКА 0:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Дружба
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Дружба 3:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
17 тур
22 июля, четверг 18:30 СКА 1:1 Дружба
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 СКА 4:1 Дружба
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Дружба 6:1 СКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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