Виктория - Фастав

|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Фастав
|0:1
|Виктория
|7 тур
|18 сентября, понедельник
|19:00
|Виктория
|2:1
|Фастав
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Фастав
|0:1
|Виктория
|7 тур
|18 сентября, понедельник
|19:00
|Виктория
|2:1
|Фастав
|18 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Фастав
|0:0
|Виктория
|4 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Виктория
|0:2
|Фастав
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Славия П
|30
|23
|3
|4
|72:23
|+49
|72
|2.
|Виктория П
|30
|21
|5
|4
|47:27
|+20
|68
|3.
|Спарта
|30
|17
|6
|7
|52:27
|+25
|57
|4.
|Яблонец
|30
|15
|6
|9
|53:26
|+27
|51
|5.
|Баник
|30
|13
|6
|11
|38:36
|+2
|45
|6.
|Млада Болеслав
|30
|11
|9
|10
|52:44
|+8
|42
|7.
|Слован Л
|30
|11
|9
|10
|33:28
|+5
|42
|8.
|Сигма
|30
|12
|4
|14
|37:43
|-6
|40
|9.
|Фастав
|30
|12
|3
|15
|32:40
|-8
|39
|10.
|Теплице
|30
|10
|6
|14
|32:42
|-10
|36
|11.
|Богемианс 1905
|30
|8
|10
|12
|29:37
|-8
|34
|12.
|Словацко
|30
|10
|4
|16
|32:45
|-13
|34
|13.
|Опава
|30
|9
|6
|15
|39:49
|-10
|33
|14.
|Пршибрам
|30
|8
|7
|15
|33:63
|-30
|31
|15.
|Карвина
|30
|8
|5
|17
|39:53
|-14
|29
|16.
|Дукла П
|30
|5
|5
|20
|25:62
|-37
|20