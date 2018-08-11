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Виктория - Фастав

11.08.2018, Суббота, 20:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 4 тур Виктория - Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Фастав 0:1 Виктория
7 тур
18 сентября, понедельник 19:00 Виктория 2:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 19:00 Фастав 0:0 Виктория
4 тур
20 августа, суббота 19:30 Виктория 0:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 21:15 Фастав 1:2 Виктория
10 тур
17 октября, суббота 21:15 Виктория 4:2 Фастав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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