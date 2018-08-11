Введите ваш ник на сайте

Торпедо - Рязань

11.08.2018, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион академии "Спартак" Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Торпедо - Рязань
Россия. Кубок (2018/2019)
1/64 финала
7 августа, вторник 18:30 Рязань 0:3 Торпедо
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 19:00 Торпедо 0:0 Рязань
9 тур
16 сентября, суббота 17:00 Рязань 0:2 Торпедо
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 14:00 Торпедо 1:1 Рязань
3 тур
4 августа, четверг 18:30 Рязань 2:1 Торпедо
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 16:00 Торпедо 2:2
(4:2)п		 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
25 тур
23 мая, понедельник 17:00 Торпедо 0:2 Рязань
13 тур
11 октября, воскресенье 17:00 Рязань 1:1 Торпедо
Россия. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
31 августа, суббота 18:30 Рязань 2:1 Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
20 тур
31 августа, вторник 18:30 Торпедо 0:0 Рязань
6 тур
26 мая, среда 18:00 Рязань 3:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 26 20 5 1 48:17 +31 65
2. Сокол 26 18 4 4 49:18 +31 58
3. Металлург Лп 26 15 6 5 47:25 +22 51
4. Динамо Бр 26 15 3 8 40:21 +19 48
5. Зоркий 26 10 6 10 40:34 +6 36
6. Калуга 26 10 6 10 30:29 +1 36
7. Химик-Арсенал 26 9 5 12 24:33 -9 32
8. Рязань 26 8 7 11 26:31 -5 31
9. Квант 26 7 10 9 35:36 -1 31
10. Салют 26 7 10 9 26:30 -4 31
11. Ротор (мол) 26 9 3 14 30:47 -17 30
12. Сатурн 26 5 8 13 23:40 -17 23
13. Строгино 26 5 2 19 21:45 -24 17
14. Химки-2 26 1 11 14 22:55 -33 14
...
  • Читайте нас: 