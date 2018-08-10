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Сатурн - Сокол

10.08.2018, Пятница, 19:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Сатурн - Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
18 тур
7 апреля, суббота 15:00 Сокол 0:3 Сатурн
6 тур
27 августа, воскресенье 15:00 Сатурн 4:3 Сокол
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Сатурн 2:1 Сокол
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Сокол 0:0 Сатурн
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Сокол 0:2 Сатурн
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Сокол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 26 20 5 1 48:17 +31 65
2. Сокол 26 18 4 4 49:18 +31 58
3. Металлург Лп 26 15 6 5 47:25 +22 51
4. Динамо Бр 26 15 3 8 40:21 +19 48
5. Зоркий 26 10 6 10 40:34 +6 36
6. Калуга 26 10 6 10 30:29 +1 36
7. Химик-Арсенал 26 9 5 12 24:33 -9 32
8. Рязань 26 8 7 11 26:31 -5 31
9. Квант 26 7 10 9 35:36 -1 31
10. Салют 26 7 10 9 26:30 -4 31
11. Ротор (мол) 26 9 3 14 30:47 -17 30
12. Сатурн 26 5 8 13 23:40 -17 23
13. Строгино 26 5 2 19 21:45 -24 17
14. Химки-2 26 1 11 14 22:55 -33 14
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