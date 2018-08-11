Аякс - Хераклес

|30 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:45
|Аякс
|1:0
|Хераклес
|1 тур
|12 августа, суббота
|21:45
|Хераклес
|2:1
|Аякс
|30 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:45
|Аякс
|1:0
|Хераклес
|1 тур
|12 августа, суббота
|21:45
|Хераклес
|2:1
|Аякс
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:45
|Аякс
|4:1
|Хераклес
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:45
|Хераклес
|0:2
|Аякс
|30 тур
|11 апреля, суббота
|21:45
|Хераклес
|0:2
|Аякс
|5 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Аякс
|2:1
|Хераклес
|33 тур
|27 апреля, воскресенье
|16:30
|Хераклес
|1:1
|Аякс
|14 тур
|23 ноября, суббота
|23:45
|Аякс
|3:0
|Хераклес
|29 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:30
|Аякс
|4:0
|Хераклес
|9 тур
|20 октября, суббота
|20:45
|Хераклес
|3:3
|Аякс
|28 тур
|1 апреля, воскресенье
|16:30
|Аякс
|6:0
|Хераклес
|5 тур
|10 сентября, суббота
|22:45
|Хераклес
|2:3
|Аякс
|29 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:30
|Аякс
|3:0
|Хераклес
|12 тур
|30 октября, суббота
|21:45
|Хераклес
|1:4
|Аякс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|28
|2
|4
|119:32
|+87
|86
|2.
|ПСВ
|34
|26
|5
|3
|98:26
|+72
|83
|3.
|Фейеноорд
|34
|20
|5
|9
|75:41
|+34
|65
|4.
|Алкмаар
|34
|17
|7
|10
|64:43
|+21
|58
|5.
|Витесс
|34
|14
|11
|9
|70:51
|+19
|53
|6.
|Утрехт
|34
|15
|8
|11
|60:51
|+9
|53
|7.
|Хераклес
|34
|15
|3
|16
|61:68
|-7
|48
|8.
|Гронинген
|34
|13
|6
|15
|39:41
|-2
|45
|9.
|АДО Ден Хааг
|34
|12
|9
|13
|58:63
|-5
|45
|10.
|Виллем II
|34
|13
|5
|16
|58:72
|-14
|44
|11.
|Херенвен
|34
|10
|11
|13
|64:73
|-9
|41
|12.
|Венло
|34
|11
|8
|15
|47:63
|-16
|41
|13.
|Зволле
|34
|11
|6
|17
|44:57
|-13
|39
|14.
|Эммен
|34
|10
|8
|16
|41:72
|-31
|38
|15.
|Фортуна Сд
|34
|9
|7
|18
|50:80
|-30
|34
|16.
|Экселсиор
|34
|9
|6
|19
|46:79
|-33
|33
|17.
|Де Графсхап
|34
|8
|5
|21
|38:75
|-37
|29
|18.
|НАК Бреда
|34
|5
|8
|21
|29:74
|-45
|23