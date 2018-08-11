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Аякс - Хераклес

11.08.2018, Суббота, 19:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 1 тур Аякс - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Хераклес
1 тур
12 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:1 Хераклес
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
26 января, вторник 22:45 Аякс 0:0 Хераклес
9 тур
17 октября, суббота 20:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Аякс
5 тур
13 сентября, суббота 20:30 Аякс 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
33 тур
27 апреля, воскресенье 16:30 Хераклес 1:1 Аякс
14 тур
23 ноября, суббота 23:45 Аякс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 4:0 Хераклес
9 тур
20 октября, суббота 20:45 Хераклес 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 6:0 Хераклес
5 тур
10 сентября, суббота 22:45 Хераклес 2:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Хераклес
12 тур
30 октября, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Хераклес
5 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Хераклес 0:3 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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