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Зволле - Херенвен

10.08.2018, Пятница, 21:00 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 1 тур Зволле - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
22 тур
6 февраля, вторник 22:45 Зволле 3:2 Херенвен
13 тур
25 ноября, суббота 22:45 Херенвен 1:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Зволле 2:1 Херенвен
4 тур
27 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
16 января, суббота 21:45 Зволле 5:2 Херенвен
4 тур
29 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 21:45 Херенвен 4:0 Зволле
10 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Зволле 2:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 22:45 Херенвен 3:0 Зволле
17 тур
13 декабря, пятница 23:00 Зволле 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
26 января, суббота 21:45 Зволле 1:1 Херенвен
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:30 Херенвен 2:1 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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