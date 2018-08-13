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Эсбьерг - Сендерийск

13.08.2018, Понедельник, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 5 тур Эсбьерг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
17 февраля, пятница 22:15 Эсбьерг 3:0 Сендерийск
7 тур
28 августа, воскресенье 13:00 Сендерийск 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
6 мая, пятница 19:00 Сендерийск 2:0 Эсбьерг
18 тур
6 декабря, воскресенье 15:30 Эсбьерг 0:1 Сендерийск
4 тур
9 августа, воскресенье 14:30 Эсбьерг 0:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 2:3 Сендерийск
16 тур
28 ноября, пятница 20:30 Сендерийск 0:0 Эсбьерг
2 тур
27 июля, воскресенье 21:00 Эсбьерг 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 20:00 Эсбьерг 2:1 Сендерийск
16 тур
22 ноября, пятница 21:30 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
10 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
9 апреля, вторник 20:30 Сендерийск 3:1 Эсбьерг
14 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
3 тур
28 июля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Сендерийск 2:1 Эсбьерг
20 тур
6 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 0:1 Сендерийск
3 тур
31 июля, суббота 19:00 Сендерийск 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
13 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:0 Сендерийск
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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