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Мидтьюлланд - Хорсенс

12.08.2018, Воскресенье, 21:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 5 тур Мидтьюлланд - Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
10 тур
21 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
1 тур
3 апреля, вторник 19:00 Хорсенс 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
9 февраля, пятница 21:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
13 тур
20 октября, пятница 20:00 Мидтьюлланд 4:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:5 Мидтьюлланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
13 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
20 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
3 тур
27 июля, пятница 20:30 Хорсенс 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
12 мая, суббота 16:00 Хорсенс 2:1 Мидтьюлланд
20 тур
12 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 4:1 Хорсенс
11 тур
3 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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