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Рандерс - Орхус

12.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 5 тур Рандерс - Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Орхус
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Орхус 1:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 20:00 Рандерс 1:1 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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