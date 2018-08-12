Введите ваш ник на сайте

Копенгаген - Брондбю

12.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 5 тур Копенгаген - Брондбю
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
3 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 14:00 Копенгаген 0:1 Брондбю
4 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
3 тур
17 апреля, понедельник 17:00 Брондбю 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Копенгаген 0:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Брондбю 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 17:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
20 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
8 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Копенгаген 1:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
17 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Брондбю 1:3 Копенгаген
10 тур
28 сентября, суббота 18:00 Брондбю 3:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
13 тур
21 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
6 тур
18 августа, суббота 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
16 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Брондбю 2:1 Копенгаген
10 тур
24 сентября, суббота 17:00 Брондбю 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
9 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Копенгаген
20 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
...
  • Читайте нас: 