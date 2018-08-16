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Риека - Сарпсборг 08

16.08.2018, Четверг, 21:45 мск Риека, стадион Кантрида Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Риека - Сарпсборг 08
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:45 Сарпсборг 08 1:1 Риека
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