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Бернли - Истанбул Башакшехир

16.08.2018, Четверг, 21:45 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Бернли - Истанбул Башакшехир
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:00 Истанбул Башакшехир 0:0 Бернли
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