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Жальгирис - Севилья

16.08.2018, Четверг, 20:00 мск Вильнюс, стадион Ветра Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Жальгирис - Севилья
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 22:45 Севилья 1:0 Жальгирис
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