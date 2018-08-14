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Шкендия - Зальцбург

14.08.2018, Вторник, 21:15 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Шкендия - Зальцбург
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 8 августа, среда 20:00 Зальцбург 3:0 Шкендия
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