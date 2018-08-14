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Фехервар - Мальме

14.08.2018, Вторник, 21:00 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Фехервар - Мальме
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 20:15 Мальме 1:1 Фехервар
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