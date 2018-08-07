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Текстильщик - Зоркий

07.08.2018, Вторник, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 1/64 финала Текстильщик - Зоркий
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