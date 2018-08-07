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Дружба - Черноморец

07.08.2018, Вторник, 12:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. Кубок, 1/64 финала Дружба - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
30 тур
4 мая, пятница 18:00 Дружба 2:1 Черноморец
14 тур
15 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 5:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
24 июля, понедельник 16:00 Дружба 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 1:2 Дружба
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 1:5 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 Дружба
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
18 тур
18 ноября, вторник 17:00 Черноморец 3:1 Дружба
8 тур
19 сентября, пятница 16:30 Дружба 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
22 тур
7 ноября, четверг 18:00 Черноморец 3:0 Дружба
6 тур
9 августа, пятница 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Дружба 2:4 Черноморец
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Черноморец 2:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Дружба 0:2 Черноморец
11 тур
15 июня, вторник 00:00 Черноморец 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 2:0 Дружба
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