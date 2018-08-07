Дружба - Черноморец

|30 тур
|4 мая, пятница
|18:00
|Дружба
|2:1
|Черноморец
|14 тур
|15 октября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|5:0
|Дружба
|30 тур
|4 мая, пятница
|18:00
|Дружба
|2:1
|Черноморец
|14 тур
|15 октября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|5:0
|Дружба
|1/128 финала
|24 июля, понедельник
|16:00
|Дружба
|2:4
|Черноморец
|23 тур
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:2
|Дружба
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Дружба
|1:5
|Черноморец
|26 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Черноморец
|1:0
|Дружба
|1 тур
|20 июля, понедельник
|18:00
|Дружба
|0:3
|Черноморец
|18 тур
|18 ноября, вторник
|17:00
|Черноморец
|3:1
|Дружба
|8 тур
|19 сентября, пятница
|16:30
|Дружба
|1:1
|Черноморец
|22 тур
|7 ноября, четверг
|18:00
|Черноморец
|3:0
|Дружба
|6 тур
|9 августа, пятница
|18:00
|Дружба
|0:3
|Черноморец
|32 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|Дружба
|2:4
|Черноморец
|16 тур
|11 октября, четверг
|18:00
|Черноморец
|2:0
|Дружба
|27 тур
|24 сентября, пятница
|17:00
|Дружба
|0:2
|Черноморец
|11 тур
|15 июня, вторник
|00:00
|Черноморец
|4:0
|Дружба
|50 тур
|26 апреля, понедельник
|00:00
|Черноморец
|2:0
|Дружба