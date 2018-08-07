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Волгарь - Машук-КМВ

07.08.2018, Вторник, 18:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/64 финала Волгарь - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:00 Волгарь 3:0 Машук-КМВ
10 тур
4 сентября, среда 17:30 Машук-КМВ 0:2 Волгарь
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