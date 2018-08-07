Волга - Челябинск

|20 тур
|21 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Волга
|8 тур
|8 сентября, пятница
|17:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|20 тур
|21 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Волга
|8 тур
|8 сентября, пятница
|17:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|21 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|13 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|1:0
|Волга
|5 тур
|16 августа, вторник
|17:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|24 тур
|13 мая, пятница
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Волга
|14 тур
|8 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:0
|Волга
|6 тур
|21 августа, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Челябинск
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|2 тур
|24 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Волга
|17 тур
|22 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Волга
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Волга
|2:1
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|35 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Челябинск
|2:2
|Волга
|21 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Волга
|24 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:2
|Челябинск
|12 тур
|19 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга