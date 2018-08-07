Сахалин - Сибирь-2

|21 тур
|21 апреля, четверг
|15:00
|Сибирь-2
|0:1
|Сахалин
|15 тур
|29 сентября, вторник
|13:00
|Сахалин
|4:0
|Сибирь-2
|5 тур
|11 августа, вторник
|16:00
|Сибирь-2
|0:0
|Сахалин
|21 тур
|21 апреля, четверг
|15:00
|Сибирь-2
|0:1
|Сахалин
|15 тур
|29 сентября, вторник
|13:00
|Сахалин
|4:0
|Сибирь-2
|5 тур
|11 августа, вторник
|16:00
|Сибирь-2
|0:0
|Сахалин
|29 тур
|1 июня, воскресенье
|10:00
|Сахалин
|2:0
|Сибирь-2
|11 тур
|14 сентября, суббота
|12:00
|Сибирь-2
|0:3
|Сахалин
|9 тур
|5 сентября, четверг
|11:00
|Сахалин
|5:0
|Сибирь-2
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|12:00
|Сибирь-2
|0:3
|Сахалин
|16 тур
|2 октября, вторник
|10:00
|Сахалин
|0:0
|Сибирь-2
|6 тур
|8 августа, среда
|15:00
|Сибирь-2
|1:1
|Сахалин
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалин
|20
|14
|5
|1
|41:15
|+26
|47
|2.
|Иртыш
|20
|14
|3
|3
|38:12
|+26
|45
|3.
|Зенит Ир
|20
|7
|7
|6
|21:20
|+1
|28
|4.
|Динамо Брл
|20
|4
|8
|8
|20:27
|-7
|20
|5.
|Чита
|20
|3
|5
|12
|19:34
|-15
|14
|6.
|Сибирь-2
|20
|3
|2
|15
|16:47
|-31
|11