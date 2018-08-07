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Сахалин - Сибирь-2

07.08.2018, Вторник, 13:00 мск Томск, стадион Темп Россия. ПФЛ. Зона Восток, 2 тур Сахалин - Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
21 тур
21 апреля, четверг 15:00 Сибирь-2 0:1 Сахалин
15 тур
29 сентября, вторник 13:00 Сахалин 4:0 Сибирь-2
5 тур
11 августа, вторник 16:00 Сибирь-2 0:0 Сахалин
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
29 тур
1 июня, воскресенье 10:00 Сахалин 2:0 Сибирь-2
11 тур
14 сентября, суббота 12:00 Сибирь-2 0:3 Сахалин
9 тур
5 сентября, четверг 11:00 Сахалин 5:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 12:00 Сибирь-2 0:3 Сахалин
16 тур
2 октября, вторник 10:00 Сахалин 0:0 Сибирь-2
6 тур
8 августа, среда 15:00 Сибирь-2 1:1 Сахалин
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
36 тур
2 мая, среда 13:00 Сибирь-2 0:1 Сахалин
22 тур
21 августа, воскресенье 11:00 Сахалин 3:1 Сибирь-2
8 тур
29 мая, воскресенье 00:00 Сибирь-2 1:3 Сахалин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 20 14 5 1 41:15 +26 47
2. Иртыш 20 14 3 3 38:12 +26 45
3. Зенит Ир 20 7 7 6 21:20 +1 28
4. Динамо Брл 20 4 8 8 20:27 -7 20
5. Чита 20 3 5 12 19:34 -15 14
6. Сибирь-2 20 3 2 15 16:47 -31 11
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