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Севилья - Жальгирис

09.08.2018, Четверг, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Лига Европы, 3 раунд , первый матч Севилья - Жальгирис
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 4 0 2 18:6 +12 12
2. Краснодар 6 4 0 2 8:8 0 12
3. Стандард 6 3 1 2 7:9 -2 10
4. Акхисар Беледиеспор 6 0 1 5 4:14 -10 1
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