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Сарпсборг 08 - Риека

09.08.2018, Четверг, 21:45 мск Сарпсборг, стадион Сарпсборг Стадион Лига Европы, 3 раунд , первый матч Сарпсборг 08 - Риека
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 3 2 1 14:8 +6 11
2. Мальме 6 2 3 1 7:6 +1 9
3. Бешикташ 6 2 1 3 9:11 -2 7
4. Сарпсборг 08 6 1 2 3 8:13 -5 5
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