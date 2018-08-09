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Истанбул Башакшехир - Бернли

09.08.2018, Четверг, 21:00 мск Стамбул, стадион Олимпийский Лига Европы, 3 раунд , первый матч Истанбул Башакшехир - Бернли
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