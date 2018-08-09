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Лудогорец - Зриньски

09.08.2018, Четверг, 20:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига Европы, 3 раунд , первый матч Лудогорец - Зриньски
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 6 4 1 1 16:9 +7 13
2. Цюрих 6 3 1 2 7:6 +1 10
3. АЕК 6 1 2 3 6:12 -6 5
4. Лудогорец 6 0 4 2 5:7 -2 4
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