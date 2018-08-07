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Стандард - Аякс

07.08.2018, Вторник, 21:00 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Стандард - Аякс
Лига Европы (2016/2017), группа G
Квалификация, 6 тур
8 декабря, четверг 23:05 Стандард 1:1 Аякс
Квалификация, 2 тур
29 сентября, четверг 20:00 Аякс 1:0 Стандард
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