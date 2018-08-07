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Мальме - Фехервар

07.08.2018, Вторник, 20:15 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Мальме - Фехервар
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