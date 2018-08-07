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Карабах - БАТЭ

07.08.2018, Вторник, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Карабах - БАТЭ
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    Рейтинг: +155

    Васьок86 14 августа 2018, 10:53

    Драгун - красавчик, помнится боролся за премьер лигу в КС, а теперь забивает в ЛЧ!

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