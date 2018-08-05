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Хьюстон - Канзаc Сити

05.08.2018, Воскресенье, 04:00 мск Хьюстон, стадион ББВА Компасс Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Канзаc Сити
США. МЛС 2018

24 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:2 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
27 октября, пятница 04:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

16 октября, понедельник 02:30 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон

12 октября, четверг 03:00 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити

27 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон Канзаc Сити
США. МЛС 2016

10 сентября, суббота 03:00 Канзаc Сити 3:3 Хьюстон

8 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

24 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

2 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

26 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон 4:4 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

30 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:3 Хьюстон

7 июня, суббота 04:30 Хьюстон 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 24 ноября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 ноября, суббота 04:00 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 04:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 22 5 7 62:33 +29 71
2. Атланта Юнайтед 34 21 6 7 70:44 +26 69
3. Cпортинг КС 34 18 8 8 65:40 +25 62
4. Сиэтл 34 18 5 11 52:37 +15 59
5. Даллас 34 16 9 9 52:44 +8 57
6. Лос-Анджелес 33 16 8 9 68:52 +16 56
7. Нью-Йорк Сити 34 16 8 10 59:45 +14 56
8. Портленд 33 15 8 10 54:48 +6 53
9. Ди Си Юнайтед 34 14 9 11 60:50 +10 51
10. Коламбус 34 14 9 11 43:45 -2 51
11. Филадельфия 34 15 5 14 49:50 -1 50
12. Реал Солт-Лейк 34 14 7 13 55:58 -3 49
13. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 66:64 +2 48
14. Ванкувер Уайткепс 34 13 8 13 54:67 -13 47
15. Монреаль Импакт 34 14 4 16 47:53 -6 46
16. Нью-Инглэнд 34 10 11 13 49:55 -6 41
17. Динамо Хью 34 10 8 16 58:58 0 38
18. Торонто 34 10 6 18 59:64 -5 36
19. Миннесота Юнайтед 34 11 3 20 49:71 -22 36
20. Чикаго Файр 34 8 8 18 48:61 -13 32
21. Колорадо 34 8 7 19 36:63 -27 31
22. Орландо Сити 34 8 4 22 43:74 -31 28
23. Сан-Хосе 34 4 9 21 49:71 -22 21
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