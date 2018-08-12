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Шахтер - Ордабасы

12.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Шахтер - Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2018
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 16:00 Шахтер 2:1 Ордабасы
19 тур
9 июля, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
9 тур
29 апреля, суббота 13:00 Шахтер 1:2 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 14:00 Шахтер 0:0 Ордабасы
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Ордабасы 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 12:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
2 тур
11 марта, среда 12:00 Шахтер 0:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Ордабасы 3:2 Шахтер
5 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
7 тур
19 апреля, суббота 14:00 Шахтер 3:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
3 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
19 июля, пятница 16:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Ордабасы 0:1 Шахтер
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер 1:1 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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