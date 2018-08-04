Введите ваш ник на сайте

Актобе - Астана

04.08.2018, Суббота, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Актобе - Астана
Казахстан. Премьер-лига 2018
11 тур
19 мая, суббота 14:00 Астана 3:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
11 августа, пятница 18:00 Актобе 0:3 Астана
16 тур
18 июня, воскресенье 16:00 Актобе 2:4 Астана
6 тур
12 апреля, среда 12:00 Астана 3:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
31 тур
23 октября, воскресенье 12:00 Астана 1:0 Актобе
27 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Актобе 1:2 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Астана
3 тур
3 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Астана 1:0 Актобе
23 тур
13 августа, четверг 17:00 Актобе 0:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 16:30 Актобе 0:0 Астана
5 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Астана 0:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
2 тур
5 ноября, среда 15:00 Актобе 3:0 Астана
6 тур
4 октября, суббота 16:30 Астана 6:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
27 июня, пятница 19:00 Актобе 1:1 Астана
8 тур
27 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:2 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
5 тур
21 сентября, суббота 17:00 Актобе 2:0 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Актобе 2:1 Астана
6 тур
20 апреля, суббота 15:00 Астана 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 20:00 Актобе 2:1 Астана
12 тур
27 мая, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
...
  • Читайте нас: 