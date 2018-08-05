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Оденсе - Копенгаген

05.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 4 тур Оденсе - Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
12 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 0:3 Копенгаген
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Оденсе
7 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 18:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
19 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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