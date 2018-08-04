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Эсбьерг - Рандерс

04.08.2018, Суббота, 17:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 4 тур Эсбьерг - Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
5 тур
28 апреля, пятница 21:15 Рандерс 0:0 Эсбьерг
1 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Рандерс 0:2 Эсбьерг
9 тур
16 сентября, пятница 19:00 Эсбьерг 1:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 3:1 Эсбьерг
20 тур
6 марта, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:0 Рандерс
9 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
20 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
14 тур
8 ноября, суббота 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
1 тур
21 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 19:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
18 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
5 тур
19 августа, понедельник 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:0 Рандерс
20 тур
8 декабря, суббота 19:00 Рандерс 2:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 21:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 2:2 Эсбьерг
21 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:3 Рандерс
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Рандерс 4:0 Эсбьерг
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рандерс 0:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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