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Псков-747 - ЦРФСО

03.08.2018, Пятница, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур Псков-747 - ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
15 тур
27 октября, пятница 18:00 ЦРФСО 1:2 Псков-747
3 тур
3 августа, четверг 18:30 Псков-747 1:0 ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
15 тур
31 октября, понедельник 15:00 Псков-747 0:0 ЦРФСО
3 тур
3 августа, среда 18:00 ЦРФСО 0:1 Псков-747
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 16:00 Псков-747 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
26 тур
11 мая, среда 18:00 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
1 октября, четверг 17:00 Псков-747 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Псков-747 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 15:00 ЦРФСО 1:1 Псков-747
13 тур
14 сентября, суббота 17:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
19 тур
20 апреля, суббота 16:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
9 тур
7 сентября, пятница 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
44 тур
15 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 ЦРФСО
28 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
14 июня, вторник 00:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Псков-747 1:1 ЦРФСО
17 тур
17 июля, суббота 19:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Псков-747 3:0 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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