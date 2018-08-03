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Знамя Труда - Торпедо Вл

03.08.2018, Пятница, 18:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур Знамя Труда - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
10 ноября, пятница 13:00 Знамя Труда 0:6 Торпедо Вл
5 тур
18 августа, пятница 18:00 Торпедо Вл 3:0 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 17:30 Торпедо Вл 2:1 Знамя Труда
12 тур
9 октября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 2:0 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 17:00 Знамя Труда 0:1 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
27 тур
16 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
13 тур
5 октября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 3:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
14 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 0:4 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:1 Торпедо Вл
13 тур
14 сентября, суббота 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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