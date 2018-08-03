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Челябинск - КАМАЗ

03.08.2018, Пятница, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Челябинск - КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 16:00 Челябинск 1:0 КАМАЗ
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:30 Челябинск 1:0 КАМАЗ
11 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Челябинск 3:0 КАМАЗ
3 тур
3 августа, среда 18:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 18:00 КАМАЗ 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 16:30 Челябинск 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 13:00 Челябинск 0:1 КАМАЗ
7 тур
27 августа, среда 18:00 КАМАЗ 3:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 15:00 КАМАЗ 0:1 Челябинск
8 тур
4 сентября, среда 16:30 Челябинск 3:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:1 Челябинск
9 тур
5 сентября, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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