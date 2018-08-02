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Дрита - Дюделанж

02.08.2018, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Дрита - Дюделанж
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 19:30 Дюделанж 2:1 Дрита
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