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Лиллестрем - ЛАСК

02.08.2018, Четверг, 19:30 мск Кьеллер, стадион Арасен Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Лиллестрем - ЛАСК
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 20:45 ЛАСК 4:0 Лиллестрем
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