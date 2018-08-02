Введите ваш ник на сайте

Валлетта - Зриньски

02.08.2018, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Валлетта - Зриньски
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 20:00 Зриньски 1:1 Валлетта
...
  • Читайте нас: 